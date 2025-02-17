■ في مشاهد لا تخلو من تراجيديا وثّق جنود ومقاتلون من الجيش السوداني لحظات دخولهم منزل المليشي عبدالرحيم دقلو بمدينة كافوري .. وهي مشاهد تستحق التوقف عندها للعظة والإعتبار ..

■ لم تتوقف مجالس الأثرياء في الخرطوم عامة ومنطقة كافوري خاصة عن تداول وتناول أسرار كواليس شراء المليشي عبدالرحيم دقلو لهذا القصر المشيد وبئره المعطّلة .. دفع الهارب عبدالرحيم دقلو مبلغاً خرافياً لشراء هذا المنزل .. ومما يحكيه أهل هذا الحي بألم كيف سيطر مقربون من دقلو الهارب علي المنازل المجاورة لهذا المنزل بإجبار أصحابها علي بيعها ومغادرتها بأساليب تهديد وتطفيش مختلفة ..



■ مشهد الجنود داخل منزل الهارب دقلو يقف شاهداً علي تصاريف الأقدار التي أذلّت آل دقلو ومرّغت أنوفهم بالتراب بعد أن تجبروا وطغوا في الأرض وقالوا بلسان نحن أكثر أموالاً .. ومن أشدُّ منا مِنعة .. وقوة ..

■ هذه عاقبة مُستَجِد النِعمة الذي يظن أن مابين يديه بحولٍ منه .. وقوة ..

■ جلّ جلاله ..وسبحان الذي بيده ملكوت السموات والأرض .

عبد الماجد عبد الحميد

