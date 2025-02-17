حكومة (الشفشافة) هي الحكومة التي تعتزم مليشيا آل دقلو الإماراتية المجرمة الإرهابية تشكيلها في المنفى بدولة كينيا تحت رعاية دويلة الشر و وكيلها (وليام روتو) بعد غدٍ الثلاثاء 18 فبراير 2025 حسب تصريحات الهادي إدريس للجزيرة مباشر بشراكة مع أحد أذرع (قحت/تقدم) الجناح السياسي للمليشيا الذي يقوده عميل قوى الشر الإقليمية و الدولية عبد الله حمدوك و الذي أعلن قبل أيام و في تمثيلية مكشوفة إنقسامه إلى مجموعتين إحداهما ترفض فكرة تشكيل حكومة موازية بقيادة حمدوك و خالد سلك و آخرين و الأخرى تدعم فكرة تشكيل الحكومة و يقودها الهادي إدريس ، الطاهر حجر ، سليمان صندل ، التعايشي ، نصر الدين (مريسة) ، طه عثمان ، و عميل المخابرات البريطانية اللواء متقاعد (ف . ب) و آخرين ، و يلاحظ أن معظم هذه المجموعة من أبناء دارفور الذين استقطبتهم المليشيا و المخابرات الإماراتية بالمال و بغيره !!

هذه الحكومة (الوهم) ليست فكرة جديدة بل هي فكرة قديمة طرحت بعد ثلاثة أشهر من فشل إنقلابهم في الخامس عشر من أبريل 2023 في مؤتمر إستضافته حكومة (روتو) الشريك التجاري لزعيم المليشيا و الذي أسر لأحد المسئولين السودانيين بأنه مع الحكومة الشرعية و مع الجيش و لكنه مضطر لإتخاذ موقف مغاير لقناعاته بسبب الأموال التي تتدفق عليه من دويلة الشر و من المليشيا !! الفكرة أرجئت حينها لأن الأمل كان ما يزال قائماً بأن تنجح المليشيا في السيطرة على الأوضاع و الإستيلاء على البلاد بالكامل بعد هزيمة الجيش و استمر التأجيل مرات تلو مرات إلى أن أصابهم اليأس فاتخذوا قرارهم بإعلان تشكيلها بعد مسرحية الإنقسام الفطيرة الساذجة !!

ما هو مؤكد أن حكومة (الشفشافة) هذه لن تجد لها موطئ قدم في السودان و لن يؤيدها إلا شذاذ الآفاق القتلة من أنصار المليشيا و ذراعها السياسي (المتحوِّل) المتبدِّل المتلوِّن (قحت/تقدم/صمود أو ثمود) و لن تجد الإعتراف من أي دولة في العالم !!

إنها أوهام تخص القائمين على أمرها و لا علاقة لها بالواقع و لن تجعلها تقف على قدمين التصريحات الجوفاء لعضو مجلس السيادة المعزول بسبب الخيانة الهادي إدريس التي قال فيها بأن حكومتهم ستجد الإعتراف من عدة دول و منظمات !!

#حكومة_الشفشافة

#كتابات_حاج_ماجد_سوار16فبراير 2025