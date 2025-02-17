خالد سلك يتبنى خطاب الميليشيا عن محاربة دولة 56، ويدعمها

من أحاجي الحرب ( ١٣٤٣٠ ):

○ منقول:

□□ بهذا السؤال، وهذه الإجابة، سيجد خالد عمر ومن يشاطرونه الرأي صعوبة شديدة في منع وصول هذه المعاني إلى الناس*:

* *أن خالد عمر بحق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم في مواجهة اعتداءات الميليشيا عليهم في بيوتهم، وهذا يتسق مع موقف “تقدم” ضد مقاومة العدوان.*



* *أن إجابته تتناقض مع زعمه بأن الميليشيا لم تكن تخطط للانقلاب أو الحرب وأنها معتدى عليها برصاصات أولى “اضطرت” للرد عليها، فهي حسب إجابته لديها أسباب عميقة ومظالم دفعتها لخوض الحرب.*

* *أنه يتبنى خطاب الميليشيا عن محاربة دولة ٥٦، ويدعمها في الحصول على حقوق حرمتها منها هذه الدولة.*

* *أنه ليس صادقًا في قوله إنه “يحترم وجهة نظر” من يخالفونه الرأي، ويؤمنون بحق الدولة في الدفاع عن مؤسساتها، وحق المواطنين في الدفاع عن أنفسهم وبيوتهم، فهؤلاء هم خصومه الذين يهاجمهم دائمًا.*