عصابات آل دقلو كانت تراهن علي منع تقدم الجيش ووصوله إلي مدينة الأبيض

■ وصول الجيش السوداني اليوم إلي مدينة الرهد عبر متحرك الصياد يمثل إنتصاراً باهراً وخطوة جبارة نحو تحرير كردفان الكُبري من دنس مليشيات التمرد والبداية العملية لكنس عصابات آل دقلو من كل ولايات دارفور ..

■ تحرير مدينة الرهد اليوم يعني الاقتراب من دخول مدينة الأبيض (60 كيلومتراً) .. وهي البداية السارة لفتح طريق الأبيض .. الدبيبات الدلنج (160 كيلومتراً) ..

■ تطهير الرهد اليوم يعني بداية فتح طريق الصادرات الأبيض بارا (52 كيلومتراً) ..

■ الفرحة الصادقة التي اجتاحت مدينة الرهد اليوم هي زغرودة الفال لعودة الحياة إلي طريق النهود الأبيض 220 كيلومتراً ..

■ ليس غريباً أن تحتفل مدينة الفاشر الصامدة صباح اليوم بخبر تحرير مدينة الرهد والتي تفتح الآن الطريق لفك الحصار نهائياً عن مدن ولايات دارفور عامة ومدينة الفاشر خاصة والتي تبعد 420 كيلومتراً من مدينة النهود ..

■ طيلة أيام الحرب اللعينة كانت عصابات آل دقلو تراهن علي منع تقدم الجيش ووصوله إلي مدينة الأبيض الأمر الذي يشكل مكسباً إستراتيجياً للجيش السوداني فعودة الأبيض تعني دخول مطار الأبيض إلي الخدمة .. وما أدراك معني أن يعود مطار الأبيض إلي الخدمة !!

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

عبد الماجد عبد الحميد