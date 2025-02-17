معارك كردفان

منذ صباح أمس السبت وحتى المساء وربما اليوم تخوض القوات المسلحة معركة صعبة ومعقدة جدا وهي تشق طريقها نحو مدينة الرهد بولايه شمال كردفان ونفذت القوات المسلحة أمس خطتها الرامية لإنهاك المليشيا وإحداث أكبر الخسائر في صفوفها لإنهاء وجودها في كردفان وشهد يوم أمس ثلاثة اشتباكات عنيفة جدا بمحاور القتال تكبدت فيها المليشيا خسائر بشرية بلغت 150 قتيلا وتدمير خمس عشرة عربة واستلام ثمان عشرة عربة مزودة بالمدافع والرشاشات وتدخل الطيران ووجه ضربات لقوة من الفزع في منطقة (الله كريم) الواقعة على بعد عشرين كيلو مترا شرق الرهد وتم تشتيت الفزع القادم من أبوزبد وبارا وبحلول الظلام ليوم السبت بدأت القوات المسلحة تتوغل بالقرب من الرهد في وقت نفذت فيه قوات الهجانة بالفرقة الخامسة مشاة عملية خاطفة على طريق الأبيض الدبيبات وقطعت طريق قوة كانت في طريقها لدعم المليشيا بالرهد وينتظر أن تشهد العمليات العسكرية في كردفان تصاعدا منذ اليوم بعد دخول قوات كبيرة دفعت بها قيادة الجيش للقضاء على المليشيا التي تجمعت إعداد كبيرة منها في منطقة الدبيبات بعضهم فارين من جبهات الخرطوم والجزيرة بعد الخسائر الأخيرة التي تعرضت لها المليشيا وتعتبر عمليات الرهد وفك الحصار اللئيم عن الأبيض بمثابة القضاء على خطر المليشيا على وسط السودان وكانت غارة جوية قد قضت على أخطر قادة الجنجويد الهالك قرنق الذي ارتكب جرائم حرب ضد المدنيين في الدلنج وأم روابة وهو من عتاة المجرمين إضافة للقائد المليشي قدورة الذي صرع معه أمس الأول بمنطقة السميح َ

وعلى إثر اندلاع هذه العمليات بدأت عناصر الجنجويد في الهروب من الحمادي والدبيبات والرهد ووصلت إعداد منهم إلى منطقة النعام دينق مجوك الواقعة شمال أبيي فيما هرب العمدة بخاري الزبير عمدة الحوازمة بالدلنج إلى نيروبي تحت غطاء المشاركة في تشكيل حكومة الدعم السريع التي تم وعد العمدة بخاري بمنصب كبير لرمزيته باعتباره يمثل جماعة أنصار السنه المحمدية التي انخرطت بعض قياداتها خاصة في جنوب كردفان في صف المليشيا ويعتبر العمدة بخاري من( المقاولين) في تحشيد المرتزقة للقتال إلى صف المليشيا ويقيم حاليا في قرية حمدوك شمال الدبيبات بعد فراره من الدلنج ورفض والي جنوب كردفان تنفيذ قرارات ديوان الحكم الاتحادي بفصل قادة الإدارة الأهلية المنخرطين في صفوف المليشيا ورفض عمدة كنانة سعد عبدالله إدريس الاستجابة لدعوة حميدتي بالسفر إلى نيروبي للمشاركة في تشكيل حكومة المليشيا التي ربما حينما تعود إلى الداخل تجد مدن الرهد والدبيبات والفوله والمجلد ونيالا قد استظلت بظل القوات المسلحة والقوات المسلحة التي َ تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها وتحرير السودان من اوباش الدعم السريع وكان شمس الدين كباشي الذي يشرف علي عمليات الجيش في الجزيرة وكردفان قد أوفى للبرهان بوعده وسلم الجزيرة خالية من التمرد وبدأ الآن خطوات إنهاء المليشيا في كردفان وهي مهمة اعتبرها شمس الدين كباشي تمثل رد الدين لأهل كردفان الذين تعرضوا لابشع أنواع الانتهاكات والقتل على يد المليشيا وبعض الأحزاب السياسية خاصة حزب الأمة الذي يعتبر شريكا أصيلا في جرائم القتل والنهب وخاصة في كردفان التي شهدت مصرع قيادي في حزب الأمة بأم روابه على أيدي المواطنين الغاضبين على سلوكه الدعم والمحرض على القتل

يوسف عبد المنان