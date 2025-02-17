هل يصعب على وزير الإعلام السوداني أن يعقد مؤتمر صحفي عن القطينة

هل يصعب على وزير الإعلام السوداني الاستاذ خالد الإعيسر

أن يعقد مؤتمر صحفياً لبيان ونشر مجزرة القطينة للعالم

الآن عدد الشهداء بالقطينة إرتفع الى ( 433 ) شهيد بالقطينة

و ال 69 غريق في البحر ….

وحشية فوق الإحتمال ….

#حليل أهلي

• مشهد من الهروب:❗

النيل الأبيض – القطينة

– انت كمواطن في واحدة من قرى القطينة لازم تهرب، و عشان تهرب من الضفة الشرقية للغربية لازم تركب المراكب الخشبية أو الفايبر، و ده طبعاً بعد تمرق العندك كلو و تبقى (أبيض) لا جنيه لا تعريفة لا تلفون.

– أها الدعامة خلوا الناس يهربوا و ركبوا المركب و بعد وصلوا نص البحر فتحوا فيهم النار و غرق فيهم من غرق و أصيب من أصيب.

والله مشهد و لا في الخيال و السينما يا جماعة !

بالوجع بالوجع

#ولاية_النيل_الأبيض

عائشة الماجدي