السودان لن يقطع علاقاته مع كينيا بسبب خطأ كارثي من المحتمل أن يرتكبه الرئيس وليام

السودان لن يقطع علاقاته الدبلوماسية مع كينيا بسبب خطأ كارثي من المحتمل أن يرتكبه الرئيس وليام روتو بفتح أرضه لقيام عمل معادي لسيادة السودان، سنقوم بحل هذا الاشكال بالوسائل الدبلوماسية لأننا نؤمن بالحوار وليس العنف، ونؤمن بعمق العلاقات بين الشعبين، لا سيما وأن حكومة كينيا لديها مشكلات وتحتاجنا إلى جانبها لنساعدها في الحل وعلى رأسها الدعوات الانفصالية في شرقها التي يقودها (مجلس مومبسا الجمهوري) والتي أدت إلى احتجاجات مؤسفة من قبل وجرح وأصيب فيها مواطنون كينيون في تعبير سلمي عن حقوقهم، أيضا هنالك مطالب مشروعة لشعب توركانا، كما أننا لن ننسى وشائج الصلة والعلاقات والاشتراك اللغوي والتاريخي مع شعب اللو في غرب كينيا، وحقوق النوبيين في أرض كبيرا، وقضية غابات الأوقيك، ومطالب الماساي، وغير ذلك الكثير من القضايا التي سيجتهد السودان في مساعدة كينيا في حلها بكل حب واحترام، لأننا نحب كينيا نرفض رفضا قاطعا تقسيمها أو وجود أي توتر داخلها.

مكي المغربي