لا للاستهانة بالعدو … فهي تمنحه نصرا …

حكومة نيروبي غطاء للغزو الخارجي الصريح …

لا أستهين بخطوات تشكيل حكومة موازية في نيروبي ويدعم هذا الشك حضور الأمين العام للأمم المتحدة لإجتماع الدول الأفريقية المؤسسة للتدخل بزعم الكارثة الإنسانية.

الإستخفافات الإسفيرية وبضعة رسائل احتجاج من الخارجية ليست كافية.

في الحقيقة حكومة نيروبي المتوقعة لن تقدم شيئا للمواطن في مناطق سيطرة الميليشيا بل ربما كان أفضل للميليشيا مغادرة المواطنين من مناطقها لمناطق سيطرة الجيش حتى تتخلص من أعبائهم فلا يتبقى لها سوى استعراضات إعلامية بإنجازات هنا وهناك مثل استعراض قائدها عبد الله حسين بإفتتاح مركز طبي في مدني خلال فترة إحتلالها.

الهدف من حكومة نيروبي أن تكون ذريعة لمنح شرعية ترفع الحرج أمام التشوين العلني من خلال المطارات والحدود من خلال الحصول على طلبات بالدعم والتدخل لمواجهة الإسلاميين والإرهابيين وفقا لسردياتهم التي دأبوا على تكرارها دون توقف.

للأسف فإن التباطؤ في تعيين رئيس مجلس وزراء وتعيين حكومة على مدى شهور سيجعل هذه الخطوة تبدو وكأنها ردة فعل لإعلان حكومة نيروبي.

#كمال_حامد 👓