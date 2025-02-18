وأمَّا(ثُ…مُود) فاستحبوا المداهنة علی المواجهة !!

الناظرُ فی حال القحاطة وتحولاتهم، ليَحار في أمرهم، لتعدد إنشطاراتهم الأميبية، وتكاثر أسماٸهم المستحدثة عقب كل إجتماعٍ لهم فی عواصم الشتات الأفريقية، ويُلحظ الحضور الداٸم لكفيلهم، خاصةً ذاك الذی هان علی أهله فاسموه شخبوطاً، من كثرة الشخبطة،أی الخلط والشطب. فلا عجب أن تكثر الأسماء فی بقايا قحط، وقد إختاروا أو (أٌملی عليهم خيار) أن ينقسموا إلی قسمين، قسم باسم ثُمود !! (ليُداهِن) البرهان فی بورتسودان، وقسم آخر ليُواجِه الشعب السوداني وجيشه وشرطته وأمنه ومستنفريه وقواته المشتركة، بسلاح الإنقسام فی(شكل وردة) أو ما يُعرف بتشكيل حكومة موازية للحكومة الشرعية، تُقام فی أماكن وجود المليشيا المتمردة.

ويلتقي القسمان في هدف الكفيل الأساس وهو تشتيت جهود الأمة السودانية، وإنهاك جيشها، تمهيداً لتمزيق أوصال السودان الواحد الموحِّد، ليسهل بعد ذلك قضمه قطعةً قطعة بعد أن تعذَّر عليهم إزدراده جملةً واحدة، كما كان مخططاً له في (الخطة أ) بإنقلاب خاطف تنفذه مليشيا آل دقلو الإرهابية المُرتزِقة، وقد أَرَیٰ جيشُنا الباسل،العالمَ أجمع منه قوةً وبأساً، خابت معها آمال الطامعين وطاشت سهامهم، فانتقلوا إلیٰ (الخطة ب) وهی تتحور وتتخلق في أطوارها من يرقةٍ إلیٰ شرنقةٍ إلیٰ (حشرةٍ كاملة)، وهذه الحشرة (ث..مود) سيحطمها جيشنا تحت (بوته) وهم لا يشعرون.

أمَّا القسم الثاني الساعي لإعلان حكومة موازية،فليس لهم أرضاً تُقلهم ولاسماء تظلهم، فقد تباریٰ (الأشاوذ) علی رفضهم لمرتادي فنادق أثيوبيا وكينيا أن يأتوا إليهم حاكمين، وهم أي (الأشاوذ) جاريين في (الحرابة في الحرَّاية) ويجوا ديل يلقوها (باااردة) كما شجبت (رباح بنت الإمام الحقَّاني) مشاركة (جدو بُرمة) باسم حزب الأمة القومي، ويبدو إن نصيب برمة هو داٸماً، الشجب والتعنيف،فقد قال له سابقاً الناٸب البرلماني الحكيم الراحل حامد الجبوری، عندما حاول (بُرمة) تجنيد أبناء المسيرية الزُرُق لصالح جيش الأمة،فقال له حامد الجبوری:

(های،، فضل الله إتَّ كُتَّ قاعد لُوَا كامل فی حكومة سوار الدهب، يوم جا الصادق ما اْنطاك ولا شی، ويوم الصادق سوَّا ليَّا ديش جاب ولدا مَلازِم عنده ليَّا نجمة واااحدة سواهُ قايد، وإتَّ قاعد لُوَ ا!! شِيف يافضل الله كِن داير تمشي وحيدك، داكُّو علی كيفك لابِدْ مسيري واحد بيمشي معاك مافييه!!) والآن رباح الصادق تقول لجدو بُرمة ذات الكلام من زاويةٍ أخری مع إن المثل الشعبي يقول (دنيا – بُرمة – دَرْدِقُو بِشيش) وإنّ سَفَاهَ الشّيخِ لا حِلْمَ بَعْدَه. وإنّ الفَتَى بَعْدَ السّفاهةِ يَحْلَمُ.

وأخيراً قطع البرهان قول كل خطيب عندما قال (بقول للاتحاد الأفريقي وللإيغاد، ما تتعبوا روحكم ساكت، مافي أي حلول بتجينا من بره وما فی زول بيفرض علينا حمدوك أو غير حمدوك، الشعب السوداني قال كلمته فيهو، ونحنا ماضين في معركتنا حتی نهاية التمرد، شعارنا هو الله الوطن مافي حاجة تالتة).

النصر لجيشنا الباسل.

العزة والمنعة لشعبنا المقاتل.

الخزی والعار لأعداٸنا وللعملاء.

محجوب فضل بدري