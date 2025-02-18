500 قتيلاً يضع جريمة الكداريس والخلوات علي قائمة أكثر الجرائم المروعة علي سطح الكرة الأرضية

■ المجهول حتي اللحظة أرقام الضحايا .. أعمارهم .. رجال .. نساء .. شباب وأطفال وعجزة تم قتلهم داخل مساكنهم ومحابس عجزهم التي حُبسوا فيها لسنوات تحت رعاية الأبناء والأحفاد .. لكن تتار وعصابات هذا الزمان مجرّدون من أدني مشاعر الإنسان السّوي .. قتلوا هؤلاء الأطهار بدمٍ بارد ..

■ والمجهول حتي الآن الرقم النهائي للشهداء والجرحي والمفقودين .. لكن الرقم الحقيقي الذي وثّقته جريمة القتل والسحل والتعذيب للمواطنين الأبرياء في قريتي الكداريس والخلوات شمال منطقة القطينة بولاية النيل الأبيض توقّف عند 250 شهيداّ ومئات الجرحي والمفقودين وهو مايعزز الأرقام التي أعلنتها منصات أبناء ولاية النيل الأبيض حيث يقترب رقم الفاجعة من الرقم 500 قتيلاً ليضع جريمة الكداريس والخلوات علي قائمة أكثر الجرائم المروعة علي سطح الكرة الأرضية في أيامنا هذه ..

■ أما الحقيقة التي ستلاحق القتلة والمجرمين وداعمي عصابات المليشيا .. الحقيقة التي ستلاحق السّفلة هي أنه عند الله تجتمع الخصوم .. وكفي بالله وكيلا

عبد الماجد عبد الحميد