رأي ومقالات

حكومة المليشيا ستولد ميتة وستكون واحدة من خزعبلات حميدتي

2025/02/18
حميدتي
حميدتي

من أحاجي الحرب ( ١٣٤٩٧ ):
○ كتب: م. معتصم عوض
خزعبلة حكومة المنفى !!
التفكير الأول لقيامها كان إبان سيطرة المليشيا علي الخرطوم و الجزيرة و سنجه .. وغيرها عندما كان انتشار المليشيا كثيفاً ..في ذلك الوقت كان يمكن أن تجد ( قبول ) وليس اعتراف دولي ، كما ستجد حكومة[ بورتسودان ] قبولا.. وبذا تكون هناك حكومتان يتعامل العالم معهما حسب قرب اي منها له.
لكن الحمد لله ربنا اعمى بصيرتهم عن ذلك..
حاليا ستكون حكومه لا مقر لها ولا أرض لها … ولن يعترف بها إلا دولتان( غالبا كينيا و تشاد ) ..
حتي الإمارات لن تجروء علي الاعتراف العلني بها ، لكنها ستتعامل معها ..
في ظني انهم لجأوا / او سيلجأوا لإعلان حكومه حتي تسهل عليهم تلقي الأموال من الدول و الافراد الداعمين للمليشيا..خاصة بعد تزايد الضغط علي الامارات لإيقاف ذلك دعمها للمليشيا .
إعلان حكومه سيتيح نافذه خلفيه لدعم و إمداد المليشيا تحت ذريعة توصيل المساعدات الإنسانية..
غير ذلك لن يكون لإعلان الحكومة اي أثر.. فتجربة حكومة أرض الصومال حاضره..فهي لم يعترف بها المجتمع الدولي و لا الإتحاد الأفريقي رغم اعتراف بريطانيا و إثيوبيا بها ..ورغم أن جمهورية أرض الصومال لها أرض تسيطر عليها سيطرة كاملة ولا ينازعها ( في الوقت الحالي ) عليها احد وغالب العنصر المكون هو عنصر قبلي واحد و متجانس و هو ما لا تمتلكه مليشيا آل دقلو الإرهابية… فسيطرتها علي الارض في تناقص مستمر ، و العنصر الغالب ( حتي في دارفور ) ليس علي توافق او انسجام مع المكون القبلي لمليشيا آل دقلو ..
الخلاصة أن هذه الحكومة ستولد ميته وستكون واحده من خزعبلات حميدتي التي تشبه الفقاعات اللحظية ..

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2025/02/18