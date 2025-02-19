– الان علمتم لماذا لم تتدخل الحركة الشعبية فى أحداث لقاوة والجنجويد يقتلون فى النوبة أمام مرمى نظر من قواته

– الان علمتم لماذا دخل الحلو الحرب كطرف ثالث يصب فى مصلحة الجنجويد ؟

– الان علمتم لماذا هاجم الدلنج من الجنوب فى تزامن مع هجوم الجنجويد من الشمال .

– الان علمتم لماذا حاول معاقبة قواته التى تسللت إلى الدلنج دون امر منه للدفاع عن أهلهم حتى اضطروا إلى الانضمام إلى الجيش .

– الان علمتم لماذا يحاصر مدن وقرى جبال النوبة ويمنع عنهم الغذاء والدواء .

– الان علمتم لماذا رفض الحوار مع الكباشي بجوبا لاغاثة شعب النوبة وهرول لتوقيع اتفاق السجم مع حمدوك فى نيروبي

– الان علمتم لماذا يقصف الأسواق والاحياء السكنية لقتل المواطنين الأبرياء من شعب النوبة .

– الان علمتم لماذا لم تدين حركة الحلو انتهاكات الجنجويد ضد مناطق فى جبال النوبة دعك من انتهاكاتها اللا انسانية فى كل السودان .

– الان علمتم لماذا تذكر حركة الحلو المليشيا بالدعم السريع ولا تنعتها بمليشيا الجنجويد

كل هذا نتاج لقاء سبق تدخل الحلو فى الحرب كطرف ثالثة يصب لصالح الجنجويد والذي انعقد بنيروبى وضم ممثلين للدولة المضيفة ، ممثلين من المخابرات الإماراتية، ممثلين لحفتر، ممثلين من القحاتة و يوسف عزت مستشار آل دقلو .

Kafi Liki