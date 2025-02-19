💢 هل ما يحدث في نايروبي خطير؟

ما حدث في كينيا فرفرة مذبوح لا شي فيه يوصف بالخطير، الاخطر هو مادبر وخطط له لشهور ونفذ بين يومي 13- 15 ابريل 2023 . يومها نفس الرعاة للمشروع ارادو اعلان نفس هذه الحكومة من داخل الخرطوم بعد القضاء علي الجيش بضربة لازب بالقضاء علي قيادته وتنصيب قيادة بديلة متفق معها سلفا وحاضنة سياسية منورة تنتظر الصعود للحكم كواجهة بينما السلطة كل السلطة في يد قائد المليشيا المنقلب . تلك اللحظات كانت هي الاخطر علي تاريخ السودان

اما الخطير فكان الخطة ب الحرب الشاملة بعد فشل سيناريو الضربة الخاطفة ، تلك الشهور التي تلت هذا الحدث من ابريل 2023 حتي اغسطس 2024 حينما شهدنا سقوط مقرات الجيش والمدن والولايات تباعا ، تلك الايام التي كانت تصل فيها القلوب الحناجر وهي تتابع الهجوم علي القيادة والمهندسين والاشارة يوميا ، الخطير كان سقوط المدرعات في اغسطس 2023 واستعادتها بهجوم مضاد من ابطال الجيش تلك الايام ما حدث فيها هو ما يمكن ان يوصف بالخطير.

منذ 26 سبتمبر 2024 وتحول الجيش من الدفاع للهجوم بدأ الخطر يتلاشي شيئا وشيئا وينقشع عن بلادنا ،بعد ان يأس الناس واعتقدو ان عبارة فك اللجام مجرد دعاية عسكرية ، هذا الوضع الهجومي لم يكن نفسه مجرد فك لجام او تحول من دفاع الهجوم بل ذهل الناس وانبهرو بانه كان ضمن خطة طويلة الاجل وانه بمثابة المرحلة الرابعة من مراحل الحرب وفق تصورات الجيش كما شرحها قادته بوضووح لكن الاذان كان يصمها القلق ، قالها الناطق باسم القوات المسلحة في اول ايام الحرب بالحرف ” نحن جيش عمره يقترب من المائة عام الحرب ليست جديدة علينا وهي مراحل ولكل مرحلة متطلبات واهداف ونحن نمضي لتحقيق اهدافنا بدقة شديدة ، ثم قالها ياسر العطا المرحلة الاولي هي امتصاص الصدمة واستنزاف العدو علي اسوار مقرات الجيش ثم المرحلة الثانية الدفاع التعرضي حيث الاعتماد علي العمل الخاص والعودة للمقرات ثم المرحلة الثالثة هي الدفاع السيال حيث القيام بعمليات كبيرة خارج مقرات الجيش والسيطرة علي مناطق واسعة ثم العودة دون الارتكاز فيها ، ثم الخطوة الرابعة الهجوم الشامل والقضاء علي العدو واستلام الارض ، كل هذا قيل ولكن لم نسمعه او نصدقه الا بعد عبور الجسور واستلام جبل موية .

اما ما يحدث في نايروبي فلا شي خطير فيه هو فرفرة مذبوح لمهزومين في الميدان.

ادق وصف لما حدث في كينيا اليوم هو فرقعة اعلامية تم خلالها اخراج تحالف سري منعقد من قبل الحرب من الظلام للنور ، تحالف اوهن من بيت العنكبوت، وتم اعلانه بعد ان انسحبت منه زرافات وافراد تحت وقع انتصارات الجيش.

عقول ابناء هذه البلاد التي تدير هذه المعركة تتفوق بمراحل علي غرفة المؤامرة ، اطمأنو وحافظو علي وحدتكم والالتفاف حول جيشكم وسترون كيف ستتحول مهزلة نايروبي هذه لنكتة تحت سنابك خيل قوات الشعب السوداني المسلحة قالها القادة حدنا ام دافوق حدنا الجنينة والحياد في قضايا البقاء والوجود للوطن عار وجبن.

مصعب عوض محمد خير