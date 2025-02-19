رأي ومقالات

لكم أن تتخيلوا أن جميع الموجودين في نيروبي كانوا يرفعون شعار “لا للحرب”!!

2025/02/19
قحت

من أحاجي الحرب ( ١٣٥٥٠ ):
○ كتب: أ. Alaadin Mahmoud
□□ ولكم أن تتخيلوا أن جميع الموجودين في هذه القاعة في نيروبي كانوا يرفعون شعار “لا للحرب”!!

□ وتحت شعار لا للحرب كانوا يوطدون تحالفهم مع طرف في الحرب!
□ وتحت ذات الشعار حلموا بدولة في مناطق تمدد فيها حليفهم العسكري!
□ وتحت ذات الشعار صنعوا آخر اتهموه بالوقوف مع الحرب، وبرروا للقتل والاغتصاب واجتياح القرى بحجة أن أهلها كانوا يحملون السلاح!

□ وبينما كان القراي يبدأ حديثه في المنتديات بـ”لا للحرب”، كان يقول إن جنود الدعم السريع يقتلون بشرف!
□ فأي حياد هذا؟
□ وأي أكذوبها عاشها الكثيرون؟
#من_أحاجي_الحرب

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