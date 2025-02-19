#ومالو

قال لي لماذا أراك في مقام غير المنزعج ! قلت لأني أؤمن بقضيتي . تبدأ من موقعي هذا حيثما كنت .ولثقتي في نصرة ربي وشعبي ولبقيني أن هذه الأرض تنبت الشرفاء والشهداء .مثلما تنبت معاطن الشيطان العملاء .وليقيني المطلق أنني في الموقف الصحيح وعلى إستعداد لدفع تبعات ذلك حتى أخر رمق من حياتي . لن أكون أقل في المقام والقياس والفضل والمصير من ملايين إنغرسوا في هذه الأرض منذ الأزل .زال الباغي عليهم وزالوا وبقيت هذه الأرض وستبقى .

2

كل الذين تراهم الان يعدون النبال والتدابير لرمي هذا الوطن . كانوا هم ذاتهم أصالة أو وكالة . أسماء قديمة مقيمة أو حديثة طارئة في ذات الفعل منذ عقود ماذا أنجزوا ؟! يخرجون ويعودون ! يبصقون في هذه البئر ثم يعودون ويشربون منها ! كلما دارت الريح دورة كانوا من تلقاء هبوبها . مثل فضولي لزج كلما سمع وليمة شمر ساعديه يأكل عشاء من مدود الطعام والماء البارد في القصور ثم يعود إلى أصله يلاطم الكلاب في مقالب القمامة والأصل غلاب لذا كلما تفسحت لهم في المجالس إرتدوا إلى حيث تنعكف الذيول !

3

لقد حفظ الله هذه البلاد في عسرات أشد ودهم عظيمة . هذه الحرب أو ما قبلها كلها ما زادت إلى قناعتي بأن هذا الوطن محفوظ وهو أثقل وأقوى مما يظن أعدائه . إحفظوا قولي هذا والأيام بيننا . والله وتا الله .لتسفر وجوهنا مستبشرة .بنصر الله العزيز ؛ نعم نصر الله . لانه الناصر ـ وهذا أسمه ـ وليس الناصر بشر أو جماعة .

4

ستقول لي لكن ما يجري ربما سيرهقنا بالضرر والضرار . إذن فليكن و(مالو) أنت عاوز نصر ورد عدوان بلا ثمن ! ندفعه الان من دماء وأرواح الرجال والشيوخ وعبرات الأمهات العارفات . فماذا إن أضفت أنا او أنت ؟! فإن كان البعض في باطله يقوم نشيطا فنحن إلى صحيحنا أنشط . والعاقبة للمتقين

محمد حامد جمعة نوار