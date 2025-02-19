ما لاقاني سياسي انحس واتعس من ود الميرغني.. الزول دا تقول في دعوة ملازماو انو محل ما يقبل يقع بالقبلبيهم.. جا وزير في اخر 2017 (اخر سنة في الانقاذ) طوالي بعديها بسنة قامت ثورة وقام وقع.. ظهر مرة تانية في 2021 ختا يدو مع القحاتة طوالي وقع بعديها بشهور البرهان كشاهم كلهم في 21 أكتوبر .. ظهر تاني بعد 21 أكتوبر بزي سنة كدا مع القحاتة في موضوع الاتفاق الاطاري طوالي وقع الاتفاق الاطاري وقامت الحرب.. وحسي ظهورو الصارخ دا مع المليشيا دي بشارة خير بالانهيار والسقوط التام للمليشيا قريبا جدا جدا زي كل مرة عشان ود الميرغني يمشي يشوف ليو جماعة تانيين 😄

المقداد خالد