من القطينة للجنينة -تبت يد الجنجويد

*من الملاحظات أن لقاء نيروبي تزامن مع قتل مليشيا الدعم السريع لحوالي ٥٠٠ مواطن في مدينة القطينة وهي النسبة الأكبر للقتل بسلاح الجنجويد في منطقة واحدة وفي يوم واحد متفوقة في ذلك على قتلى ود النورة بالجزيرة والجنينة بغرب دارفور*

*نحو ٥٠٠شهيد في القطينة غير النهب وانتهاك الأعراض وسبي النساء والفتيات يجعل كل من ظهر ورقص مع المليشيا في نيروبي هدفا للشعب السوداني في معركة الكرامة*

*بالأسماء والمجموعات والحركات والأحزاب كل من حضر كينيا أصبح شريكا معلنا للجنجويد في جرائمهم في حق الشعب السوداني*

*الكلمة الآن للقصاص من قتلة القطينة والجنينة وودالنورة وكل ضحايا الجنجويد والمعركة في مواجهة المليشيا واعوانها من الداخل والخارج*

*الأسماء والأشكال معروفة ومحفوظة ومن لم يحاسب بسلاح الجيش -سلاح الشعب حاضر*

بكري المدنى