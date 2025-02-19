كأن أقدار الله أرادت لنا أن يجتمع كل هذا البيض الفاسد في سلة واحدة

◾️والليل يرخي سدوله دعوني أحكي لكم عن تلك القاعه التي اجتمع فيها أرزال الأرض من الذين واللائي تخطوا الرقم القياسي في العمالة وهم يظنون أنهم سيكسرون ظهر الوطن العنيد..

▪️كان هناك برمة الرمة العاجز الذي باع زمته رخيصة من أجل عيون الصغيرة الغريرة..

▪️كان هناك الحلو الذي هو أمر من الحنظل لايبلع ولايستساق..

▪️كان هناك الصبي ود المراغنة الذي يدعي أنه من نسل أشرف الخلق وهو أندل الخلق وأوسخهم..

▪️لم يكن هناك من ينقل لمة الخونة سوى تلك العاقة مقطوعة الطاري التي تجيد البيع والشراء..

▪️وكأن أقدار الله أرادت لنا أن يجتمع كل هذا البيض الفاسد في سلة واحدة للتاريخ والتوثيق..

▫️فلتشهد ياشعبنا وتشاهد الذين أرادوا بيعك في سوق الذمم لكنك ستظل شامخاً عظيماً منتصراً بأذن الله..

#ام_وضاح