آها و رايك شنو يا (كومرد) عبد العزيز و أنت تتحالف مع المليشيا و تجالس عبد الرحيم دقلو شقيق حميدتي و نائبه الذي ارتكبت المليشيا في عهده مجازر (التكمة و هبيلا) !!

و رايك شنو و أنت تجالس فضل الله برمة الذي كنت تردد بأنه قام بتسليح (العرب) في كردفان و دارفور خلال فترة حكومة الصادق المهدي التي كان يتولى فيها منصب وزير الدفاع و تتحالف معه !!

نيروبي جمعت الخبيث كله في صعيد واحد !!

اللهم شتِّت شملهم و فرِّق جمعهم و اركمهم جميعاً في قاع جهنم و ألحق بهم حمدوك و جماعته ..

حاج ماجد سوار