رأي ومقالات

نيروبي جمعت الخبيث كله في صعيد واحد !!

2025/02/19
حاج ماجد
حاج ماجد سوار

آها و رايك شنو يا (كومرد) عبد العزيز و أنت تتحالف مع المليشيا و تجالس عبد الرحيم دقلو شقيق حميدتي و نائبه الذي ارتكبت المليشيا في عهده مجازر (التكمة و هبيلا) !!

و رايك شنو و أنت تجالس فضل الله برمة الذي كنت تردد بأنه قام بتسليح (العرب) في كردفان و دارفور خلال فترة حكومة الصادق المهدي التي كان يتولى فيها منصب وزير الدفاع و تتحالف معه !!
نيروبي جمعت الخبيث كله في صعيد واحد !!

اللهم شتِّت شملهم و فرِّق جمعهم و اركمهم جميعاً في قاع جهنم و ألحق بهم حمدوك و جماعته ..

حاج ماجد سوار

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