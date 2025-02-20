أول مرة في تاريخ السودان وربما في تاريخ العالم لا يكون رئيس الحزب ممثلا للحزب

على الرغم من مشاركة رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة في فعالية كينيا لإعلان حكومة موازية، والذي يعني نظريا وعمليا مشاركة حزب الأمة القومي، على الرغم من ذلك إلا أننا لا نعتقد بيننا وبين أنفسنا أن حزب الأمة القومي مشارك في هذه الفعالية.

وذلك ليس لأن حزب الأمة حزب مؤسسات وبرمة لا يمثل المؤسسة، وإنما لأن الحزب ملك لعائلة الصادق المهدي وبرمة ليس من العائلة.

هذه تقريبا أول مرة وآخر مرة في تاريخ السودان وربما في تاريخ العالم لا يكون رئيس الحزب ممثلا للحزب.

لن تترتب على مشاركة برمة ناصر أي آثار قانونية أو سياسية ولا حتى أخلاقية على حزب الأمة ولن تحاسبه الدولة ولا الناس، لأن أولاد الصادق المهدي غير موافقين على خطوة برمة ناصر رئيس الحزب العائلي.

حليم عباس

