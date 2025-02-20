خالد الإعيسر يكتب: ‏انها مجرد زوبعة في فنجان!

‏لقاء نيروبي مليء بالتناقضات “اللامحدودة”، وأبرز هذه التناقضات يطرح السؤال: كيف داست الحركة الشعبية على مانيفستو الشعارات القديمة التي صدعت بها رؤوس السودانيين؟

‏كيف تناست أحاديث قادتها الذين كانوا يدعون النضال من أجل التحرر والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة، لتدخل في تحالف مع الجنجويد والمرتزقة والعصابات التي يُنظر إليها كجزء من تاريخ أبشع الحروب والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب في السودان؟

‏من الطبيعي أن يتساءل الناس.

‏لكن المشغل إماراتي، والريموت صنع في أبوظبي، والأهداف تكتيكية قد جُربت سابقا وأفشلها أبطال قواتنا المسلحة في ميادين القتال آلاف المرات. إنها زوبعة في فنجان. الحكومة ثابتة على موقفها، وتعلم أين وجهتها، وستواصل تقدمها العسكري بقوة وعزم وحزم في الميدان حتى تقضي على آخر عميل مقهور ومرتزق مأجور!

خالد الإعيسر