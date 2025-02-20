يا برهان، اخلق أكبر تحالف سياسي وليكن شعارك “إما معنا أو مع الجنجويد”

العنوان الأبرز في تجمع نيروبي هو عدم خضوعنا للابتزاز. لن نتوارى خلف أي موقف، بل نحن واضحون في تحالفنا.جئنا جنجويد وحركة شعبية وسودان جديد، وشوية أرزقية. جئنا عبد الرحيم دقلو، وصلاح ندالة، والنور حمد، والميرغني، والحلو، والتعايشي، ومجرمين، ورباطة. نحن واضحون في مواقفنا، لا يهمنا قول أحد أو توصيف أي مجموعة. تحالفنا لصالح مصالحنا، نفرض شروطنا جميعاً بشخوصنا وبمسمياتنا، وليس لدينا ما نخجل منه ..

أما في بورتسودان، فما زالت السلطة هناك خاضعة للابتزاز حتى على مستوى خطابها، دعك من تحالفاتها. ترفض مجموعات وتعتمد على أخرى بحياء وبانكسار، وكأن هناك من يحمل لها سوطا. تتبرأ من الإسلاميين، وتضيّق عليهم، وترفض وجودهم. ترفض مجموعات داعمة لها، وتعتمد على مجموعات تُطبل لها. تناور بطرق مضرة، وتخجل من علاقاتها ..

لا تخضع للابتزاز يا برهان، واخلق أكبر تحالف سياسي يمثل الجميع بمسمياتهم المختلفة، وليكن شعارك “إما معنا أو مع الجنجويد”.

حسبو البيلي

#السودان