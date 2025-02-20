نحر حزب الامة بمشاركته فى اجتماعات نيروبي …

بُرمة والميليشيا .. تحالف ” المتردية والنطيحة”

ردود فعل غاضبة لظهور رئيس حزب الأمة القومي..

تساؤلاتٍ عن مصير كيان الأنصار السياسي وهل يتم عزل برمة؟

مطالبات بسحب الجنسية والجوازات من المشاركين فى مهزلة الميليشيا ..

الحاضنة السياسية برعاية الإمارات تتجه لتشكيل حكومة أونلاين..

تقرير : محمد جمال قندول- الكرامة

أحدث ظهور برمة ناصر ردود فعلٍ غاضبة في أوساط الرأي العام السوداني، ودلل البعض على تورط حزب الأمة القومي في جرائم الميليشيا بوجود رئيس الحزب ضمن حكومة الميليشيا.

وتعرض حزب الأمام أمس، لموجةٍ من الانتقادات، حيث وصف البعض ظهور فضل الله برمة في فعاليات الاجتماع التأسيسي لإعلان الحكومة الموازية بنيروبي بأنه قد قضى على تاريخ كيان سياسي عريق ومهم في الساحة.

وثمّة تساؤلاتٍ عن مصير منظومة كيان الأنصار السياسي بعد سقطة الأمس، وهل ستواجه برمة وتعزله؟ أم أنّها سترضخ لعنجهية ناصر.

استهجانٌ واسع

وخاطب رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر أمس، الميثاق السياسي للميليشيا في العاصمة الكينية نيروبي، في ظهور اعتبره كثيرون تحديًا لعددٍ كبيرٍ من قيادات الحزب التي رفضت منحى الحكومة الموازية.

وكانت القيادية بالحزب رباح الصادق قد انتقدت مسلك برمة في تدوينة قبل أيام، واعتبرت مشاركة برمة أشبه بالانتحار السياسي.

وسائل التواصل الاجتماعي اشتعلت رافضةً للفعالية والمشاركين فيها، وسط دعوات بسحب الجنسية والجوازات من الذين أطلوا في مهزلة الميليشيا بنيروبي.

الأطراف المدنية

ويرى القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي خالد الفحل أنّ مشاركة رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة وإبراهيم الميرغني وكل الأطراف المدنية التي تمثل الحاضنة السياسية “تقــدم”، تأكيد لموقفهم من تأييد ميليشيا الدعم السريع المتمردة، ولذلك هذا هو الموقف المعلوم من “تقـــدم” وقد ظلوا في حالة إنكارٍ وادعاء الحياد، وبعد أن فشلت محاولاتهم للسيطرة على السلطة وتمدد القوات المسلحة والمقاومة الشعبية واقتراب إعلان نهاية التمرد وطرد الميليشيات والمرتزقة، اتجهت الحاضنة السياسية تحت رعاية الإمارات لتشكيل حكومة أون لاين.

الفحل تابع في معرض الرد وقال بإنّ ورقة التوت قد سقطت وانكشفت حقيقة مؤامرة حزب الأمة القومي بمشاركة وظهور رئيس الحزب فضل برمة وعدد من قيادات الحاضنة السياسية للميليشيات.

ويضيف محدّثي أنه لا خيار أمام حزب الأمة القومي إلّا فصل فضل الله برمة لبراءة الحزب من هذه الجريمة، وإما، فإن عدم ظهور قيادات الحزب الأخرى يمثل نظرية تبادل الأدوار، ولن تفلح محاولات نجدة الميليشيات والمرتزقة، فقد أحكم الجيش الوطني الحصار على ما تبقى من ولاية الخرطوم، وما هي إلّا أيامٌ وتعلن ولاية الخرطوم خالية من الميليشيات والمرتزقة، ثم تتوجه أرتال القوات المسلحة والمشتركة والمقاومة الشعبية إلى ولايات دارفور وكردفان لاستكمال النصر حتى آخر شبرٍ من أرضنا الحبيبة، وليس هنالك مكان للميليشيات وحاضنتهم السياسية في السودان.