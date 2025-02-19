راشد عبد الرحيم: سيرك نيروبي

ما إنتهي إليه حشد نيروبي الذي تولاه الدعم السريع و بعض سواقط الوطنية لا يعبر إلا عن سوء التدبير و الوهن و العمالة و التنكر .

قرر الذين يريدون إعلان حكومة الوهم ان يتم الإعلان عنها بعد التوقيع علي ميثاقها .

إنتهت إجتماعاتهم بلا نتيجة خالفوا موعدهم المضروب يوم الإثنين ثم تأجل إلي اليوم التالي و هو الثلاثاء ثم أجلوها إلي الحادي و العشرين من الشهر .

مثلما فشلوا في تحديد ميقات لها فشلوا في تنظيم محفلها بما يمكن أن يشير له من جدية و حسن تدبير فقد صعد منصتهم كل من يخالف اهدافهم و منطلقاتهم .

قالوا انهم يريدون المدنية فجلبوا لها الثاني في جيشهم و الجنرال برمة ناصر فإكتمل عندهم تمثيل دولة ٥٦ التي أشعلوا الحرب لمحاربتها منه و من إبراهيم الميرغني الإتحادي .

جلبوا ليوم زينتهم من يحاربون في جبال النوبة عبد العزيز الحلو .

قدموا لجمعهم من تخاطبهم و تنبئهم بقدرة ( الأشاوس ) علي إعادة الخصوبة لمن بلغن سن الياس و ذلك حتي يذكروا الناس بأذهان و عقول شبابهم و شاباتهم التي ينحصر فكرها بين ارجلهم و سيقانهم و ملابسهم الداخلية .

تخلف عنهم الحلفاء من تقدم فغاب عنهم من رشحوه لمجلس السيادي محمد حسن التعايشي و لرئيس الوزراء نصر الدين عبد الباري .

هدموا ركائز حكومتهم لأن الأصل فيها أنها حكومة حرب يريدون بها دورة جديدة من القتال يحققون بها نصرا عسكريا بإعلان سلطة تمكنهم من جلب طائرات مقاتلة يهزمون بها الجيش الذي فشلوا في مواجهته .

يوم إعلان حكومتهم المنشود غاب عن جلساتها ( أميرهم ) حميدتي رغم الصور التي نشروها عن وصوله .

حكومة لا يعرف أحد من يبذل لها المال و يصرف عليها غير إشارة برمة الخجولة ان عبد الرحيم دقلو هو من تولي الصرف علي الحلو و رهطه .

حكومة تنشا علي أموال منكرة و غير معلنة و لا يمكن أن يقوم حكم علي حكومة مشتراة ترسف في أغلال العبودية و الخيانة من يوم مولدها .

تعبير حشدهم ثقافيا كان عنصريا و هو رقصة لقبيلة يقتل بعض شبابها الشعب السوداني بسلاح الدعم السريع .

تمرد و باعة وطن يريدون تشكيل حكومة بلا قاعدة و لا حلفاء و لا اصدقاء تقوم اركانها علي عرب دارفور لتواجه الزرقة الذين يحظون بدعم العالم الغربي من امريكا إلي بريطانيا .

حكومة قوامها أهل الطمع و التهديد لشعوب دول الجوار من تشاد إلي مالي و إفريقيا الوسطي و النيجر و جنوب السودان و تعادي مصر و تعمل لتنشئ خلف ظهرها حكم عصابات منفلتة .

حكم جديد بلا اسس و مبررات يقوم عليها بل بتوهمات من قادة و افراد مليشيا محاربة منهزمة تقفز إلي نفوسهم المريضة من وقع ضربات قواتنا الباسلة علي رؤؤسهم الخاوية الخربة .

راشد عبد الرحيم