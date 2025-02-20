اسد الجيش

ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!

جلست امس مع اخ عزيز اثق في كلمته ووفاءه وولاءه للقوات المسلحة، فقد كان شاهد عيان لحصار القيادة العامة لمدة سنتين وإمتدت جلسننا لاكثر من 6 ساعات فكان كل حديثه عن رئيس هيئة الاركان وعن بطولاته وحسن قيادته لضباطه وجنوده ”

فقد كان يجالس اصغر جندي ويتفقد الجميع في المكاتب وفي الدفاعات ليطمئن عليهم ، كان يرفض ان يخلد للراحة والنوم ” وينام على كرسي مكتبه ” وعندما رأى الضباط انه ينام على كرسي المكتب جلبوا له مرتبة رفض أن ينام عليها.

رجل ملء ثيابه ، لم يجزع او يخاف يوما ،كان رمزا للثبات على الرغم من مطر الرصاص الذي كان ينهمر فوق رؤوسهم من قناصة الميليشيا ، رجل تعرفه المعارك ويعرفها جيدا ، جزاه الله خيرا عنا وعن بلادنا التي اوشك الجنجويد على السيطرة على مقاليد الحكم فيها في ١٥ إبريل ٢٠٢٣م .

#السودان

#القوات_المسلحة_السودانية

#الجيش_السوداني

Basher Yagoub