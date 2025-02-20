تفاصيل تعديلات الوثيقة الدستورية..

كشف مصدر حكومي رفيع ل ( تراسيم ) عن ابرز التعديلات على الوثيقة الدستورية التي أجيزت اليوم في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء عقد اليوم في مدينة بورت سودان العاصمة الإدارية للسودان ومن ابرز التعديلات .

١- ابتدار فترة انتقالية جديدة مدتها ٣٩ شهرا تبدأ من اجازة الوثيقة المعدلة

٢- منحت الوثيقة المعدلة رئيس مجلس السيادة سلطة إعفاء وتعيين رئيس الوزراء كما ٣- منحت رئيس الوزراء حرية اختيار أعضاء حكومته.

٤- احتفظت التعديلات لكتلة السلام المكونة من الحركات المسلحة الموقعة على انفاق السلام بنسبتها المتفق عليها في هياكل السلطة .

٥-إسقاط الإشارة لتحالف الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع كما كان منصوصا عليه في الوثيقة الدستورية قبل التعديلات.

تراسيم-عبدالباقي الظافر