مجموعة المحفل

حين غادر غردون لندن في 1884م على عجل للسفر للسودان فإن قرار وترتيبات سفره تمت من مجموعة 4 أشخاص لم يكن بينهم رئيس الوزراء الذي إكتفى بالإحتجاج والطنطنة بعد أن علم لاحقا بما حدث.

تذكرت هذه المعلومة حين علمت بمجوعة الأربعة في نيروبي من مقال الصادق الرزيقي.

غردون كان في بروكسل لتوقيع عقد مع ملك بلجيكا للذهاب حاكما عاما على دولة الكونغو الحرة Congo FreeState فأبرقوا له وطلبوا منه وقف جلسة التوقيع والعودة بسرعة إلى لندن ، وبعد عودته إلى لندن تم تكليفه بالسفر للسودان وقبل المغادرة إجتمعت به مجموعة المصالح في السودان.

في كل بلد يوجد ما يسمى مجلس الوزراء المصغر The Capinet مخول له الإجتماع في الحالات الطارئة المستعجلة لإتخاذ القرارات.

روتو يعلم جيدا من المدير الحقيقي لبلده.

إنه هو من جمع جميع قيادات حروب الهامش ضد المركز من 1955م حتى 2025م بجميع تناقضاتهم لأنهم جميعا ليسوا سوى أراجوزات في تلك الحروب الاستنزافية المتكررة.

#كمال_حامد 👓