ما المُبرر لإعادة رتق شملة كنيزة الثنائية المُسماة بالوثيقة الدستورية

▪️ما المُبرر لإعادة رتق شملة كنيزة الثنائية المُسماة بالوثيقة الدستورية، مع أن قدها صار خُماسياً، بل ممزوع النسيج، منزوع البركة؟

▪️إعلان الحرب على العدوان أولاً، مبدأ يعلو فوق أية وثيقة أو دستور ناظم للدولة. دعك عن نفخ الروح في وثيقة مائعة ونايصة ومايصة ومهزولة، وألقت بشؤمها على السودانيين جميعاً.

▪️إعلان الحرب على العدوان الذي طال جميع السودانيين أولاً، يجب أن يكون هادياً لأي دستور أو قانون – جنائياً كان أم مدنياً، يحفظ الدولة من الزوال.

وجدي الكردي