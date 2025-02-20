رأي ومقالات
الدعامة ابتلاء إلهي يصيب البشر لفترة محدودة، ثم يزول
✍️رسالة خاصة.. للجميع.
▪️في لحظة تأمّل لفهم طبيعة الدعامة ككيان، لاحظت أن هذا الكيان ليس له رابط بين أفراده كمبدأ أو آيدولوجيا.
▪️ليس له رأس كقيادة مؤهلة مُدركة بفكر وإدراك.
▪️ليس له قاعدة تمثل أساساً لبناء الكيان!
▪️باختصار، لا رأس ولا قاعدة، ولا مبدأ.
▪️سألت نفسي، ماذا يكونون إذن؟
▪️قناعتي رجّحت أنهم: قدر رباني كما يقول الخواجات:
ACT OF GOD
▪️مثلهم مثل الفيضانات، الأعاصير، الطاعون والكورونا.
▪️ابتلاء إلهي يصيب البشر لفترة محدودة، ثم يزول.. والله أعلم.
▪️اللّهم أعد للسودان أمنه وأمانه.
مع تحياتي..
✍️التوقيع – محمد الشيخ مدني