رأي ومقالات

الدعامة ابتلاء إلهي يصيب البشر لفترة محدودة، ثم يزول

2025/02/20
الجنجويد
الجنجويد

✍️رسالة خاصة.. للجميع.
▪️في لحظة تأمّل لفهم طبيعة الدعامة ككيان، لاحظت أن هذا الكيان ليس له رابط بين أفراده كمبدأ أو آيدولوجيا.
▪️ليس له رأس كقيادة مؤهلة مُدركة بفكر وإدراك.

▪️ليس له قاعدة تمثل أساساً لبناء الكيان!
▪️باختصار، لا رأس ولا قاعدة، ولا مبدأ.
▪️سألت نفسي، ماذا يكونون إذن؟

▪️قناعتي رجّحت أنهم: قدر رباني كما يقول الخواجات:
ACT OF GOD

▪️مثلهم مثل الفيضانات، الأعاصير، الطاعون والكورونا.
▪️ابتلاء إلهي يصيب البشر لفترة محدودة، ثم يزول.. والله أعلم.
▪️اللّهم أعد للسودان أمنه وأمانه.
مع تحياتي..
✍️التوقيع – محمد الشيخ مدني

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