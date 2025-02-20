الدعامة ابتلاء إلهي يصيب البشر لفترة محدودة، ثم يزول

✍️رسالة خاصة.. للجميع.

▪️في لحظة تأمّل لفهم طبيعة الدعامة ككيان، لاحظت أن هذا الكيان ليس له رابط بين أفراده كمبدأ أو آيدولوجيا.

▪️ليس له رأس كقيادة مؤهلة مُدركة بفكر وإدراك.

▪️ليس له قاعدة تمثل أساساً لبناء الكيان!

▪️باختصار، لا رأس ولا قاعدة، ولا مبدأ.

▪️سألت نفسي، ماذا يكونون إذن؟

▪️قناعتي رجّحت أنهم: قدر رباني كما يقول الخواجات:

ACT OF GOD

▪️مثلهم مثل الفيضانات، الأعاصير، الطاعون والكورونا.

▪️ابتلاء إلهي يصيب البشر لفترة محدودة، ثم يزول.. والله أعلم.

▪️اللّهم أعد للسودان أمنه وأمانه.

مع تحياتي..

✍️التوقيع – محمد الشيخ مدني