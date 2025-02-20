الرشايدة -مراجعة مبارك مبروك سليم

*قرات بإعحاب البيان الذى كتبه المهندس سعد عبدالله سلمي من شباب قبيلة الرشايدة وهو يدعو الى إطلاق مبادرة تقوم بمراجعة السيد مبارك مبروك سليم حول مواقفه المؤيده لمليشيا الدعم السريع وتتوسط بينه وبين قيادة البلد حتى يعود للصف الوطنى*

*اعجبت بفكرة ولغة البيان الإيجابية خاصة وأن السيد مبارك مبروك سليم لم يلغ في دم الشعب السوداني بشكل مباشر وانما تبنى موقفا لأسباب خاصة به وهي اسباب في تقديري قابلة للمعالجة*

*عملا مشابها من قبل نجح مع القائد الشكري ابوعاقلة كيكل والذي بعودته احدث انقلابا هائلا في معركة الكرامة لصالح الشعب السوداني وقواته على الرغم من أن كيكل كان قد حارب الى جانب المليشيا فعليا*

*السيد مبارك مبروك سليم من رموز واعيان قبيلة الرشايدة وان أفلحت مبادرة الشاب سعد الرشيدي في إعادته للصف الوطنى فلا شك في أن ذلك صالح إكرام للرشايدة ونصرة للدولة*

*أي عمل يهدف إلى تقوية الصف الوطنى وإضعاف خط مليشيا الدعم السريع يجب أن يجد التأييد وعلى بركة الله المهندس سعد عبدالله سلمي وبالتوفيق في إستعادة أحد رؤوس القبيلة ورجالات الدولة ومزبدا من العزل للمليشيا*

*بكري المدنى*