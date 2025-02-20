معارك دارفور .. على طريق الجزيرة -الخرطوم-كردفان

من كل النواحى تجرى التجهيزات لمحاربة الجنجويد في ولايات دارفور و مطاردتهم مثلما حدث في ولاية الجزيرة والوسط عموما والخرطوم و كردفان الكبرى

كافة الاستعدادات لإسناد القوات المرابطة في الفاشر ودعمها بمتحركات من كردفان ومن الشمال

لم تعد خطوط الإمداد عبر ليبيا أو تشاد كما كانت ومهابط الجنجويد باتت تحت الطيران الحربي الجديد والكماشة تضيق يوما بعد يوم

ستكون معارك دارفور هي الجحيم الذي يقضي على الجنجويد جراء ما ارتكبوا من انتهاكات في دارفور وفي كل مكان من السودان

بكرى المدنى

