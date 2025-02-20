شكرا روتو!

لولا جشعك في الذهب الملطخ بدماء السودانيين، وأرواح الاطفال الابرياء، لولا محاولتك الخبيثة الفاشلة في إيواء شركائك في مافيا (ذهب الإبادة الجماعية) في السودان، لما تعرفنا على وعي الشعب الكيني وناشطيه وأعضاء في برلمانه. لن ننسى أن المجرم دقلو الذي يحرق القرى ويبيد المواطنين في دارفور ليفتتح مناجم الذهب، ولن ننسى أن المجرم الحلو يقتل لمواطنين من أجل الذهب في كاودا وشيبون، ولن ننسى أنك أنت شريكهم الفاسد والمصنف ثاني أفسد رجل في العالم وأن فسادك متربط بالجريمة المنظمة، لقد قدمت الدليل القاطع الآن.

لن ننسى أنه بسبب هذا العمل المعادي للشعب السوداني، اندلعت أكبر حملة من الناشطين في كينيا لتعرية وفضح (جرائم مليشيا دقلو وشريكهم روتو).

شكرا للشعب الكيني، شكرا لبعض أركان حكومته الواعية من السياسيين ومن حراس كينيا، شكرا للأقلام الكينية الحرة، شكرا لأصدقائي الإعلاميين، شكرا لكل من ذرف دمعة على الضحايا السودانيين ورفض إستضافة القتلة في أرض كينيا، أتمنى من أصدقائي الكينيين التعبير علنا في الطرقات والشوارع ضد المجرمين الذين يذبحون السودانيين. هنالك جهات يستحسن أن تستلم مذكرات سلمية وراقية منكم، السفارة الإماراتية التي تدعم القتلة بالسلاح وتدعم الفاسد روتو بالمال ليساعده ذلك في العداء ضد السودانيين.

ليس فقط في كينيا، في كل الشعوب الافريقية الحرة، ستشمل الحملة الإعلام الأفريقي، وستغمر المذكرات السلمية أفريقيا ضد السفارات المتواطئة، ستشتد العقوبة الشعبية الافريقية في مواجهة كل من قتل السودانيين.

مكي المغربي