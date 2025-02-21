إلى رحمة الله صوت الوطن

وشاعر القوات المسلحة ..

المساعد / محمد علي عبدالمجيد …

الذي انتقل إلى رحاب الله اليوم إثر حادث حركة .. صعدت روحه الطاهرة بعد رحلة من المجاهدة والمصابرة ، والتقى هناك مع الشهيد عثمان مكاوي ، وقد رثاه بمعزوفة شعرية رقيقة (يا عثمان وكت توصل) ، اليوم ارتقت النفس الشفيفة والعزيمة القوية إلى مدارج الصادقين والشهداء إن شاءالله..

شارك الشهيد فى احتفال بمنطقة الكمر ريفي المتمة والبرنامج خاص بالشهداء واحتفال تكريم أبناء المنطقة الذين كانوا فى القيادة العامة وعند منطقة الحقنة انقلبت السيارة واستشهد المساعد محمد على وجرح عدد من مرافقيه ..

نسأل الله أن يتقبله مع الصديقين و الشهداء و حسن أولئك رفيقا ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ..

إنا لله وإنا إليه راجعون..

ابراهيم الصديق على