الحلو يقدم فروض الطاعة والولاء للأمير محمد بن دقلو بعد كل تلك الثورية والشكوي من الهيمنة العربية

حين تبني التجمع الوطني – الذي ضم تقريبا كل أحزاب لا للحرب حاليا – العمل المسلح ضد نظام البشير في منتصف تسعينات القرن الماضي كنت ربما الوحيد من خارج معسكر الكيزان الذي رفض الفكرة وعارضها بشدة وتلقي الإساءات المعهودة في سوق السياسة. قلت ضمن ما قلت أن عدم وجود مصادر وطنية لتمويل عمل مسلح يعني في النهاية تمويل أجنبي وحينها ستصبح الغلبة للفصيل الأكثر عمالة وتبعية للخارج. تذكرت ما قلت، وانا أري عبد العزيز الحلو وهو يؤدي التحية العسكرية للرفيق عبد الرحيم دقلو ويقدم فروض الطاعة والولاء للأمير محمد بن دقلو بعد كل تلك الثورية والشكوي من الهيمنة العربية من داخل وخارج الوطن.

معتصم اقرع