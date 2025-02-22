هناك ضعف في الثقافة السياسية لدى عدد كبير من مؤيدي مناوي من أبناء الحركات المسلحة، إذ تكاد تكون قدرتهم على الفصل بين النقد السياسي والهجوم القبلي معدومة. ما إن تهاجم مناوي حتى يُنظر إلى الأمر كأنه رفض لقوى اجتماعية بعينها، فيصبح النقد محصناً ويُستخدم كأداة لابتزاز من يوجهونه ..

عدم القدرة على استيعاب النقد في أطر سياسية سيجعل عضوية هذه الحركات في حالة عداء دائم مع الجميع، حاملين بنادقهم ومقولاتهم الجاهزة حول المركز اللعين والنخب النيلية. عليهم أن يدركوا أن النقد السياسي للحركات هو نقد للأداء السياسي، وليس إهانة شخصية أو قبلية موجهة لقوى اجتماعية..

عدم قدرة منسوبي الحركات على تغيير أسلوبهم وفهمهم للأحداث السياسية سيعرقل أي إمكانية تطوير النقاش معهم، ليس فقط مع الآخر الذي ينظرون إليه كعدو، ولكن حتى داخل تنظيماتهم ووسط حواضنهم. على أبناء الحركات أن ينظروا إلى النقد السياسي كما ينظر إليه غيرهم، دون حساسيات زائدة أو تفسيرات مغلقة ..

فمثلاً عندما ننتقد البرهان، لا يظهر شخص من قبيلته ليقول إننا نستهدفه بسبب مكونه، ولا يحدث ذلك مع أتباع الميرغني أو مبارك الفاضل أو سناء حمد أو خالد سلك أو ياسر عطا..

أمام الحركات مشوار طويل لاستيعاب أهمية هذا الفصل، وتطوير ثقافة جديدة متجاوزة لمقولاهم الجاهزة، عليهم أن يفهموا أن العمل السياسي يحتاج إلى وعي متجاوز لوعي القبيلة ويحتاج لقبول خطابات الآخرين بعيداً عن مقولات الوصاية التي تُستخدم لتوصيف كل من يختلف معهم.

#السودان

#القوات_المسلحة_السودانية

حسبو البلي

