لقاء سكاينيوز مع عبد الرحيم دقلو.

لا أعلم لماذا هاجموا المذيعة تسابيح في حوارها مع عبد الرحيم دقلو في نيروبي ووصفوه بالحوار الفاشل.

أولا يجب الإحتفاظ بنسخة من هذا اللقاء كدليل إدانة جنائية ضد عبد الرحيم دقلوا لأنه إعترف بشكل صريح بأنهم هم أمروا بنهب ممتلكات وبيوت المواطنين وقسمهم إلى فئتين ، الفلول والكيزان وهؤلاء (ماعندنا ليهم حاجة ولا بهمونا ) وفئة أخرى لم يعدهم بأكثر من محاكمة المتفلتين بدون أية تلميح عن تعويضات.

لم يكن مطلوبا من الإعلامية تسابيح مجادلته أو الدخول معه في حوار.

لقد أدت ماهو ممكن ومفيد في جعله يخرج ما عنده في أول لقاء معه بعد بدء الحرب فكانت تلقي له أول الخيط ثم تتركه يتكلم ، وكانت أحيانا تمهد بتساؤلات لبقة.

كيف يكون فاشلا حوار جعل عبد الرحيم دقلو يعترف لكم وبعضمة لسانه عن مسئوليتهم عن أعمال السلب والنهب التي إعتمدت وبررت بتصنيفات غامضة ومبهمة مثل فلول وكيزان علما أن حتى لو كان المواطن فلوليا وكوزا ما جاز لهم أن ينهبوا ماله وممتلكاته وهلمجرا من الجرائم.

الجهات العدلية في بلدنا تمتلك الآن دليل إدانة مادي مهم جدا.

أرجوك شاهد اليوم فيديو المواطنين في ود مدني وهم يصطفون لتقديم البلاغات في منهوباتهم ، هؤلاء جميعا يستحقون تعويضا بنسبة 1000% من الدعم المتمرد ، نعم 1000% ، وهي قليلة جدا لمن أنتهك له عرض أو قتل له مقتول أو خطف له مخطوف وغيرها من سلسلة الجرائم التي لا تعد ولا تحصى.

#كمال_حامد 👓