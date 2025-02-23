عمسيب: ما الذي يضيرك إن كنت أنتمي إلى تحور جيني معين؟

في هذا البلد الذي يعاني من عصاب جماعي، يبدو أن مشاركة نتيجة فحص جيني—وهو أمر متاح في كل دول العالم—تصبح وكأنك تلوّح بعلم أحمر أمام ثور هائج.

لقد قلتها سابقًا،الهوية العربية في السودان تخضع لتسلط حقيقي من جماعات منظمة ، والمساحة الشخصية تبدو معدومة إذا قررت مشاركة مثل هذه المعلومات التي تعزز هذه الهوية .

كيف يمكن أن يكون نشر نتيجة فحص جيني على صفحتي الشخصية أمرًا مستفزًا إلى درجة تجعل البعض يلجأ إلى شتمي ؟!

هذا ليس مجرد أمر غريب، بل هو انعكاس واضح للأزمة التي يواجهها العرب في شمال السودان ووسطه—مأزق وجودي يجعل التعبير عن الذات محفوفًا بالاساءة و الشتائم.

ما الذي يضيرك إن كنت أنتمي إلى تحور جيني معين؟

ما الذي يستفزك إن كان لي أبناء عمومة من كبرى الأسر الشريفة في العراق؟

ما المشكلة في أن يعبّر الإنسان عن هويته الخاصة وسرديته الشخصية على صفحته الخاصة

و ليس على جدار منزلك، ولا على شاشة هاتفك، وليس باسمك ؟

هناك الكثير على المحك .. الكثير .

عبدالرحمن عمسيب