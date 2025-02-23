■ مايحدث هذه الأيام في ولاية كسلا يتطلب من الأجهزة الأمنية العليا بالبلاد أخذ الأمر هناك مأخذ الجد حتي لاتنزلق كسلا إلي حالة إنفلات أمني ستكون كُلفتها عالية .. إن لم تكن قاسية ..

■ ماهي خلفيات وكواليس الهجوم المسلح الذي نفذته مجموعة من المتفلتين علي قسم شرطة السوق الشعبي ومكاتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحي السكة حديد وأسفر هذا الهجوم عن خسائر بشرية ومادية حيث لقي شخصان مصرعهما .. أحد أفراد الشرطة .. ومواطن عابر ..

■ الهجوم جاء بعد حملة مكثفة نفذتها قوة مشتركة أسفرت عن ضبط متهمين وتحريز كميات ضخمة من المخدرات المحلية والمستوردة ..

■ المهاجمون المنفلتون أحرقوا المعروضات وأحرقوا أيضاً عدداً من المركبات المحتجزة بسبب مخالفات .. وأحرقوا عربة لاندكروزر موديل 2024 تتبع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ..

■ حتي لحظة كتابة هذه السطور لم تصدر حكومة ولاية كسلا ولجنة الأمن بالولاية بياناً لتوضيح حقيقة ما جري ويجري في كسلا علي خلفية هذه الأحداث المؤسفة ..

■ قبل أشهر قامت مجموعة مسلحة باحتجاز صحفي بمدينة كسلا لمدة يوم كامل قبل أن تطلق سراحه لاحقاً علي كيفها !!

■ وقبلها بأشهر أيضاً وبمنطقة السواقي الجنوبية أقدمت مجموعة مسلحة علي اعتقال مواطن وأبقته داخل حراساتها لفترة قبل أن تتدخل النيابة المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بعيداً عن فوضي المجموعات المسلحة ..

■ بالمناسبة .. أين والي كسلا مما يجري في ولايته ؟!

عبد الماجد عبد الحميد