رأي ومقالات

شرق النيل – سوبا : ثبات واحترافية

2025/02/23
إبراهيم الصديق

فى معركة استمرت 12 ساعة أمس ، بدات فى السادسة صباحاً واستمرت حتى السادسة م وما زالت الأسنة على الرماح ، ذاقت مليشيا الدعم السريع ضربات قاسية ، وتم تدمير كل مناوراتها ومحاولات الإلتفاف ، تم قنص غالب قناصتها ، وإزالة أهم إرتكازاتها ، وتراجعت حتى إحتمت بسلسلة من الغابات الإسمنتية فى مدخل جسر سوبا..

معركة حشدتها لها المليشيا كلها بقايا قواتها فى شرق النيل وبحرى والمنسحبين من المصفاة ، وبعض قواتها فى جنوب الخرطوم ، ومع ذلك تعاملت معها القوات المسلحة وقوات النخبة وقوات درع السودان بإحترافية وإستنزاف وتفتيت لقوتهم ونقاط تمركزهم ، مع ثبات الرجال وصبر وتماسك فى وجه عواصف الردى..

دمرت عربات المليشيا ، وقتل عناصرهم وهربوا وتركوهم جثثهم فى الطرقات..
بسالة مدهشة مشهودة فى جيشنا وقوات النخبة من جهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة (أبو طيرة) ، وثبات منقطع النظير لطلائع قوات درع السودان ، شباب لا يهاب غبار ودخان المعارك ، يتدافعون فى بذل عزيز يثخنون فى العدو بعزم غير هياب..
حيا الله المرابطين وسدد رميهم وثبت الأقدام.. الله أكبر..
ابراهيم الصديق على

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