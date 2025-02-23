سابقا، أشترط عبد العزيز الحلو ألا يكون يوم الجمعة إجازة لان ذلك يضع المسلمين فوق غيرهم. فلما قال أخرون أن يوم السبت لا يصلح كذلك لانه عطلة اليهود، ولا يوجد يهود في السودان، والاحد عطلة النصاري والمسلمين علي كل حال هم الغالبية العظمي في السودان، قال الكوماندر إذن فلنجعل الأربع هو عطلة نهاية الأسبوع. ولا أعرف ابتذالا للعلمانية قارب فقدان حياء مثل هذا الأربعاء “وعقاب شهر” السياسي. وفي هذا يصبح الأربعاء هو الإصبع الأوسط لعلمانية الحلو عطفا علي قول الفرنجة أن الأربعاء هو الإصبع الأوسط للأسبوع.

في جمهورية الحلو العلمانية يتوقف تواصل الإقتصاد السوداني مع الدول المسلمة يوم الجمعة ويتوقف عن التواصل مع بقية أنحاء العالم في السبت والاحد، وكذلك يتوقف في يوم الأربعاء لان السودان في حالة إجازة أو زار.

والان لا أدري هل ناقش الحلو قضية الأربعاء العلماني مع ود الميرغني حفيد الجمهورية الإسلامية الذي يحي جده ويميت ، وبرمة ناصر رب المراحيل وجنرال نهج الصحوة الإسلامية والرفيق عبد الرحيم دقلو حامي جمهوية البشير الإسلامية الذي ذبح أشاوسه المساليت وهم يهللون ويسبحون الله أكبر، الله أكبر.

ما الفرق بين الإتجار بالدين أو العلمانية أو العرق؟

معتصم اقرع

