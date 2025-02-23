دعوهم يعربدون في حانات نيروبي واكتبوا التاريخ من جديد في القطينه والأبيض

▪️لم يفق فرقاء نيروبي من سكرتهم إلا على صوت وقع أقدام الفرسان وقعقعة السلاح وآذان النصر يعلن حي على الفلاح ومتحرك الصياد يلتحم بالهجانة أب ريش..

▪️ليصبح الطريق معبداً لجنوب كردفان وغربها وعموم دارفور..

▪️من أين نأتي بالوصف الذي يليق بكم ياحماة الأرض ، من أين نأتي بالقصيد والأشعار يا حماة العرض..

▪️دعوهم يعربدون في حانات نيروبي واكتبوا التاريخ من جديد في القطينه والأبيض..

▪️نعم جيشنا حسم (الجولة) على الأرض ، وميثاقهم مجرد (جولة) على التيك توك..

#ام_وضاح