رأي ومقالات

دعوهم يعربدون في حانات نيروبي واكتبوا التاريخ من جديد في القطينه والأبيض

2025/02/23
ام وضاح

▪️لم يفق فرقاء نيروبي من سكرتهم إلا على صوت وقع أقدام الفرسان وقعقعة السلاح وآذان النصر يعلن حي على الفلاح ومتحرك الصياد يلتحم بالهجانة أب ريش..
▪️ليصبح الطريق معبداً لجنوب كردفان وغربها وعموم دارفور..

▪️من أين نأتي بالوصف الذي يليق بكم ياحماة الأرض ، من أين نأتي بالقصيد والأشعار يا حماة العرض..

▪️دعوهم يعربدون في حانات نيروبي واكتبوا التاريخ من جديد في القطينه والأبيض..
▪️نعم جيشنا حسم (الجولة) على الأرض ، وميثاقهم مجرد (جولة) على التيك توك..
#ام_وضاح

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