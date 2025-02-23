رأي ومقالات
دعوهم يعربدون في حانات نيروبي واكتبوا التاريخ من جديد في القطينه والأبيض
▪️لم يفق فرقاء نيروبي من سكرتهم إلا على صوت وقع أقدام الفرسان وقعقعة السلاح وآذان النصر يعلن حي على الفلاح ومتحرك الصياد يلتحم بالهجانة أب ريش..
▪️ليصبح الطريق معبداً لجنوب كردفان وغربها وعموم دارفور..
▪️من أين نأتي بالوصف الذي يليق بكم ياحماة الأرض ، من أين نأتي بالقصيد والأشعار يا حماة العرض..
▪️دعوهم يعربدون في حانات نيروبي واكتبوا التاريخ من جديد في القطينه والأبيض..
▪️نعم جيشنا حسم (الجولة) على الأرض ، وميثاقهم مجرد (جولة) على التيك توك..
#ام_وضاح