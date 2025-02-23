من أحاجي الحرب ( ١٣٨١٥ ):

○ كتبت: د. Ameena Alarimi

□□ سيناريوهات أمام الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال

□ بعد إستماعي للحوار الصحفي الذي أجراه السيد عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال، ظهر الرجل بصورة تؤكد أنه جِىءَ به لإضفاء نوع من الثقل السياسي تفتقر إليه معظم الجموع المشاركة في هذا العرض المسرحي.

□ الرجل غير مقتنع تماماً بمشاركته في نيروبي، وهذا ما يؤكّد أن كواليس حضوره سبقتها إرهاصات متعددة الأوجه والإنتماءات والمصادر.

□ أرى أننا سنشهد قريباً واحداً أو إثنان من السيناريوهات التاليه نتيجة لمشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال:

□ السيناريو الأول: الإعلان عن إنشقاق عبد العزيز الحلو من الميثاق التأسيسي، وهذا يعني العودة إلى ما قبل توقيع ميثاق نيروبي، مما سيفتح الباب على مصراعيه لإنشقاقات أخرى سيدرك بعدها أصحابها الفرق بين أجندة الدولة الوطنية ودولة الأجندة.

□ السيناريو الثاني: التوافق مع الحكومة السودانية الشرعية التي قطعت شوطاً كبيراً في إسترداد مؤسسات الدولة الوطنية، وتنامي وتيرة الإجماع والإلتفاف الشعبي الجامع حولها، وإذا حدث هذا فيجب على الخرطوم الإستثمار فيه وإبداء المرونه لضمان موقفه.

□ السيناريو الثالث: غياب عبد العزيز الحلو أو تغييبه عن المشهد السياسي وإعادة هيكلة الحركة من الداخل.

○ د.أمينة العريمي.

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