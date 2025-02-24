لقد سقط الوليد مادبو ولا فرق بينه ونشطاء المليشيا بسبب القبيلة والمال

#الوليد #مادبو #المثقف #القبلي

يقول ان الجيش الحالي من الشمالية ونهر النيل يهرف وكأنه دسيس مان او الناشط الربيع

هذا الوليد نسى او تناسى ان والده كان يوما من الايام على رأس هذا الجيش ولم تمنعه قبيلته من هذا الموقع ونسى ان المجلس العسكري المكون من ٥ فقط كان اتنين منه ابناء خالاته (حميدتي وابراهيم جابر) وكل الإقليم الأوسط ليس منه احد ويتحدث عن التهميش وكان حميدتي رب نعمته وأخوه عبرحيم فرقاء في الجيش بالطلس دون المرور بالكلية الحربية

بعد فشل محاولة سيطرتهم العسكرية على الدولة السودانية العتيقة ذهب الوليد ومجرميه إلى ادعاء التهميش وهم اخر من يتحدث عن التهميش بل ان مليشياتهم صنعت لمحاربة من يتحدث عن التهميش ك بودي قارد للسلطة وقتها..

لقد سقط الوليد ولا فرق بينه ونشطاء المليشيا بسبب القبيلة والمال

فتح الرحمن الفضيل