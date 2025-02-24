خريف الدالى و المزموم!!

*مع تحرير ولاية سنار إلا أن بعض من قوات مليشيا الدعم السريع لا زالت تتواجد في منطقة الدالى والمزموم والتى لا تبعد عن محلية سنجة بأكثر من ثلاثين كيلو متر وهذا الوضع مهدد أمنى حقيقي للمناطق التي تم تحريرها بما فيها عاصمة الولاية مدينة سنجة إضافة الى الإحتلال الفعلي للدالى والمزموم وهي من أكبر المناطق الزراعية بالمنطقة وربما الثانية أو الثالثة على المستوى القومى*

*الأمين العام لإتحاد مزارعي سنار السيد جعفر على يوسف ظل على تواصل مستمر معي وهو ينقل لي حراك الأوضاع في سنار الولاية بشكل عام و منطقة الدالى والمزموم بشكل خاص ويرجو ايصال صوتهم للقيادة حتى تحرك قواتها لبسط السيطرة على الدالى والمزموم وإزالة الخطر بالتالي عن بقية مناطق الولاية المحررة*

*كانت فرحة الناس ولا زالت كبيرة بتحرير سنجة وطرد اوباش مليشيا الدعم السريع من ولاية سنار ولكن حتى تكتمل اللوحة لابد من نظافة الدالى والمزموم وتأمين كل المناطق المحررة*

*التحديات الإقتصادية التى تواجه البلد في حاجة كبيرة لدخول منطقة الدالى والمزموم موسم ٢٠٢٥ الزراعي للإسهام في التأمين الغذائي لكل السودان وهذه ضرورة أخرى للإسراع في تحرير المنطقة*

*قوات مسلحة وهيئة عمليات وقوة مشتركة و مستنفرين في حاجة لتسيير متحرك خريف الدالى والمزموم وهو خريف الغضب وذلك لإستئصال شافة المجرمين من المنطقة*

*بكري المدنى*