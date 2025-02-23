منقول بتصرف🫢🫢

حلّ الأزمة الكبرى بين القوات في الأبيض

بعد أن كاد الخلاف يشتعل في مدينة الأبيض بين متحرك “الصياد” وقوات “الهجانة”، جاء الفرج أخيرًا—بفضل تدخل كبار الولاية وأعيانها، الذين نجحوا في احتواء الموقف قبل أن يتحول إلى معركة “كرامة” من نوع آخر.

القصة بدأت عندما قرر قادة متحرك “الصياد”، بقيادة العميد جودات، أنهم لن يبيتوا في الأبيض، بل سيمضون قدمًا دون توقف. لكن “ناس الهجانة” كان لهم رأي آخر، وأقسموا أغلظ الأيمان أن جودات وقواته لن يمروا مرور الكرام دون أن “يبيتوا ويذوقوا الكرامة”—وبالطبع، اشتعلت الأجواء.

المهم… الآن المشاوي على النار، “الشية” مدورة، و”الاقاشي” مشتعل… بينما تعلو تكبيرات المساجد، وتشق الزغاريد عنان السماء!

ضياء الدين بلال