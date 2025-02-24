“حكومة بورتسودان تمارس التمييز ضد مواطني غرب السودان وتحرمهم من الخدمات الأساسية؛ الجواز، العملة، التعليم كأمثلة. وهي تسعى عمليا لخلق حالة انفصال في البلد.

الهدف من قيام حكومة السلام هو توفير الخدمات للمواطنين الذين حرمتهم سلطة بورتسودان من أبسط حقوقهم.”

هذا ما يردده حلف نيروبي كتبرير لإقامة حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع.

ولكن هذه الدعاية في طريقها للسقوط مع تمدد مناطق سيطرة الجيش غربا في كردفان ثم دارفور وإعادة الحياة والخدمات هناك.

سيحرر الجيش كردفان وسيعيد إليها الأمان وستعود خدمة الجوازات وخدمات التعليم والكهرباء وغيرها وسيتم استخدام العملة الجديدة. نفس الشيء سيحدث في مدن دارفور التي سيستعيدها الجيش الواحدة تلو الأخرى.

حينها ستسقط دعاية حلف نيروبي وتفقد مضمونها. لن يجدوا ما يقولونه والحكومة تعيد الحياة والأمن والخدمات في مدن كردفان ودارفور أسوة بباقي السودان.

ستسقط هذه الدعاية مثلما سقطت دعاية “البدروم” وحصار القيادة العامة والسيطرة على 95% من الخرطوم وأكثر من 70% من مساحة السودان وغيرها وقبل ذلك ستسقط عبارة “حكومة بورتسودان” بتحرير العاصمة وعودتها كعاصمة للحكومة والدولة.

دعاية المليشيا وحلفاءها دائما حبلها قصير!

حليم عباس