وصول شاحنة بصل من شندي للأبيض، بشكل خاص الخبر دا عجبني وضحكني، لأني كنت بستدل في مناقشة قبل فترة بالبصل في معرض الحديث عن الوحدة الوطنية القائمة وماهية السودان وطبيعته.

ضربتا مثل في نص كلامي بي لوري البصل البيتحرك لغاية الفاشر. القصة قد تدفع البعض للتهكم والضحك لكن دا اسمه (الواقع الملموس والحقيقي للسودان) بمعنى إنو السودان كيان مادي قائم أصلا وتمثله ثقافة ومشتركات وعلاقات اقتصاد وتشارك وطرق تجارة، ومهما كان في انتشار لخطابات مغايرة في الميديا أو بعض الأوساط إلا إنو الواقع الملموس ثقيل وقوي والفرق بينه وبين الخطابات التانية زي الفرق بين الماء والرغوة الفقاعية. ممكن الفقاعات تغطي وجود مادي لكن ببساطة حا تنتهي.

الفكرة إنو دا السودان المادي القائم مشكلته سياسية وعايزة حلول وليست ثقافية او عرقية، وليست حول فحص DNA الممكن يطلعك عادي من أصول مشابهة (للأورومو)، النسب الجماعي حقيقة ثقافية واجتماعية وتاريخية بأكثر منها بايولوجية، ودا شي طبيعي ويختلف عن النسب الفردي. عموما السودان دا ولوري البصل دا والسلع الأخرى، حقيقة أقوى من خطابات نيروبي وجماعة الإنفصال سواء كانوا في أبوظبي او إيرلندا.

هشام عثمان الشواني