الفرصة الكبيرة والأخيرة

*ضاعت فرصة تأسيس السودان بعد الاستقلال وطارت فرصة ترتيب السودان بإتفاق نيفاشا ولدينا اليوم الفرصة الثالثة وهى كبيرة ونخشى أن تكون الأخيرة*

*فرصة تأسيس السودان على شكل صحيح تكون بإعادة تقسيم البلاد بالشكل الإقليمي وتشكيل مجلس سيادة يمثل فيه كل إقليم بعضو ويجد بالتالي الجميع أنفسهم ممثلين في أعلى سلطة سيادية*

*السلطات الحقيقية يجب أن تتنزل للأقاليم والثروات تحتكر للمحليات حتى تذهب خدمات مباشرة للمواطنين*

*الصحيح في تأسيس السودان أن يكون منصب المدير التنفيذي المعتمد لدى كل محلية هو أهم منصب والسلطة الموازية له من حيث الأهمية هي مجلس تشريعي المحلية الذي يراقب الموارد وعائداتها وأوجه صرفها*

*السلطة والثروة الحقيقية تكون -تحت- حيث الناس وحاجتها للخدمات -صحة وتعليم وبنى تحتية ومعاش اما العليا فللرضى النفسي /منا رئيس ومنكم رئيس !!*

*لا داعي لإعادة إنتاج سلطة مركزية فارغة ليقوم الصراع لأجلها مرة أخرى أو يهدر مال البلد في الصرف عليها بلا فائدة*

*السلطة التنفيذية -تحت- في المحلية وكذلك السلطة الرقابية والتشريعية وهذه وتلك تمسك بالموارد وتوظف العوائد*

*إعادة تشكيل السلطة والثروة في السودان يجب أن تقوم على شكل الهرم المقلوب /الفائدة في قاعدة الحكم المحلي أما السيادى فللتمثيل والوجاهة!!*

*أعلاه الفدرالية الإقليمية التى تفيد السودان والإنسان في السودان وما عدا ذلك سيعيش أهل السودان خدام للحكام ووقود لنار الصراع على السلطة والثروة*

*بكرى المدنى*