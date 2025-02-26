نافذة المستقبل

هتفت كدكات ومثليي ثورة فولكر وقتها (سودان قديم يتحطم.. سودان جديد يتقدم)، وأعاد (هردبيس) نيروبي نفس الهتاف في الأيام الماضية.

ونسي الجميع بأن بناء الوطن يكون بالفعل لا بالانفعال، ألم يسمع هؤلاء طيلة حياتهم لوردي وهو يغني: (وطن حدادي مدادي ما بنبنيه فرادي ولا الضجة في الرادي ولا الخُطب الحماسية).

عليه نؤكد بأن البرهان أقسم بإنزال هذا الشعار على أرض الواقع وفقًا لتداعيات الميدان العسكري الآن. قبل يومين تمت صفقة الطيران الحربي لتعزيز مقدرات الحيش، إصتفة لأعلان إطلاق قمر صناعي بالمشاركة مع دولة عظمى للأغراض العسكرية، وبناءً عليه يعتبر هذا تحول في سير معركة الكرامة الحالية، والمعارك المستقبلية لا قدر الله. وجاء في الكوكتيل الأخباري ليوم أمس بأن عدد (٢٠٠) ألف جندي على أهبة الاستعداد لنظافة العاصمة، لتعود لسيرتها الأولى، بعد أن دنّس شرفها الثنائي الحائي (حمدوك… حميدتي).

وبدأ حصاد الدبلوماسية السودانية يظهر ثماره بإعلان أكثر من دولة صديقة بمشاركتها في لُب وأُس معركة الكرامة المتمثل في إعادة الإعمار. التحولات المرتقبة سياسياً وفقًا للوثيقة الدستورية المعدلة تضع السودان في قضيب القَطر المتجه نحو محطة العزة والانعتاق من التبعية. وخلاصة الأمر نؤكد للخونة أن سودان قديم يتحطم لأنه قائم على بذاءة تراجي، وضبابية مريومة، وسفالة حنان أم نخرة، ووقاحة سلك وعرمان، وعمالة حمدوك.

وسودان جديد يتقدم لأنه مرتكز على شرع الله، وإرث وقيم المجتمع المسلم، وكل ذلك محروس بعناية الله، ومن ثم بشعبٍ محتسبٍ وثابتٍ كالراسيات في خندق واحد مع جيشه، مستعد لتطويع المستحيل من أجل كفكفة دمعة المحزون، ولملمة شتات الأُسر، وفتح آفاق المستقبل عبر نافذة التفاؤل.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الأربعاء ٢٠٢٥/٢/٢٦