رب أسرة يفقد 5 من أطفاله.. شاهد عيان من موقع تحطم طائرة سودانية

كنت شاهد عيان علي حادثة سقوط الطائرة الأنتينوف مساء اليوم بحكم سكني وتواجدي منذ ثلاثة أيام بولاية الخرطوم في منطقة امدرمان الإسكان ٧٦ كرري :

في تمام الساعة ٨.٤٠ مساءا كان سقوط الطائرة في الحارة ٧٥ إسكان حيث حلقت في رؤوسنا علي إرتفاع منخفض جدا وبعد دقائق معدودة سمعنا صوت إرتطامها وإرتفاع ألسنة اللهب والدخان حيث هرعنا لموقع الإرتطام ووجدناها سقطت في منزلين أو ثلاثة وإصطدمت بعدد من أعمدة الكهرباء في لحظات سريعة هرع المواطنين المتاخمين للمنطقة وعدد كبير من القوات النظامية بمختلف مسمياتها ورتبها لموقع الحدث بغرض الدعم والمساندة وهي شيمة من شيم الشعب السوداني …..أعقبها توالي حضور سيارات الإسعاف والدفاع المدني من مختلف الجهات ولحظات الإطفاء إستغرقت زمن طويل ولكن بفضل جهود جميع المتواجدين تمت السيطرة علي الحرائق…..الشاهد في تلك اللحظات إلتقيت رب الأسرة الذي فقد خمسة من أطفاله ونجا هو وزوجته وكان يقف في مكان قصي ويدعو ويديه مرفوعة إلي السماء ولفت نظري له أحد الإخوة الأعزاء وبدوري نبهت بعض الأخوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذين كانوا يقفوا بجانبي بضرورة موآساته في تلك اللحظات العصيبة التي تحتاج لصبر عصي وكنا نطمئنه ونربت علي كتفه بأن نجاتهم واردة وما عليه إلا الدعاء وكان صابرا ومحتسبا وثابتا …..من خلال تجوالنا في تلك اللحظات وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها بأن الطائرة أقلعت من وادي سيدنا وسقطت بعد دقائق وكانت تقل عسكريين ومدنيين وفي تلك اللحظات تدافعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني وكانت هنالك صعوبات جمة في الدخول لموقع السقوط وتم كسر الحائط الخارجي حتي تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني لممارسة عملها في إسعاف الناجين وإطفاء الحرائق…..حينها كنت أتابع حيث قمت بحمل ثلاثة من الجثث تم تكفينها سريعا بواسطة مشمعات مخصصة للجثث لترتفع حصيلة المتوفين ل٨ والمصابين ٢ تم إسعافهم لمستشفي النو وحسب تصريحات مقتضبة من الجهات الصحية إرتفاع حصيلة ضحايا الخظادثالمتوفين لأكثر من ذلك…. ….ظللنا مرابطين والجميع ينتظر للإفصاح عن هوية المصابين والمتوفين لكن القوات الموجودة في المنطقة وحفاظا علي النظام وعدم إستغلال هذا الحادث وخاصة أن بين الموجودين أراد الإستئثار بسبق صحفي ولكن تم التعامل مع هذا الأمر بحسم شديد جدا ….

بيان الناطق الرسمي لم يوضح طبيعة الرحلة وحسب مصادرنا أن الطائرة لم تكن في مهمة عسكرية وحدث لها عطل فني وأبرز ما أفادنا به مصدرنا بأن طاقم الطائرة يتواجد فيه الرائد ايمن الخطيب ٥٤

والرائد شمس الدين ٥٤

والنقيب المعتصم ٥٩

وملازم اول حسن بدر الدين ٦١…والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة وقف علي موقع سقوط الطائرة…حتي كتابة هذه السطور ونحن علي مشارف إشراقة الصباح ما زالت المحاولات جارية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه……

غدا صباحاً لو سمحت لنا السلطات الأمنية سنوافيكم بتفاصيل أوفي من موقع الحدث

مروان ابراهيم